Depois dos museus e esplanadas, o World Of Wine (WOW), no centro histórico de Gaia, reabre os restaurantes e o regresso fica marcado pela abertura de mais um, o T&C.



No total estão à disposição quatro restaurantes, dois cafés, o bar de vinho e cinco lojas temáticas. Um dos restaurantes é totalmente novidade. O T&C está localizado no mesmo edifício da Escola de Vinho.