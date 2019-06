Xtoria, o restaurante de Setúbal sem segredos para os clientes

FICHA

A cozinha de autor que privilegia os produtos locais com um twist internacional. É assim que se define aquele que é o mais recente restaurante da cidade de Setúbal.Situado na rua Guilherme Gomes, a um passo da avenida Luísa Todi, promete distinguir-se dos demais estabelecimentos da cidade, a começar pelas opções no menu, idealizado por Rita Neto. Chef de profissão, a setubalense dá primazia aos produtos frescos da região, dando-lhe sempre um toque diferente. "Temos uma cozinha mais técnica, com enfoque nos produtos tradicionais, aos quais damos um toque de sofisticação", explica Rute Marques, também ela proprietária.Outra particularidade do Xtoria está na sazonalidade. A ementa é alterada a cada três meses para respeitar a época dos produtos. Apoiada no sucesso dos pratos da irmã, e chef do restaurante, Rute deixa algumas sugestões: "A caldeirada, com os fígados e tamboril diluídos no molho ou carne de angus ou o choco marinado a baixa temperatura."Para uma experiência ainda mais especial, a mesa do chef está colocada no centro do restaurante, de frente para a chef. Para poder ver toda a ação acontecer e degustar entre cinco e sete pratos de autor.Rua Guilherme Gomes Fernandes, 17, Setúbal961 284 14425 euros12h30-15h00/19h30-00h00. Encerra terça-feira e quarta-feira ao almoçoSimNão