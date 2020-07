Um novo conceito de comida saudável entregue ao domicílio nasce com o Ziggy’s. De inspiração mediterrânica, é da mesma família de restaurantes do Sicario – Taqueria Mexicana.Apontada como ‘soulful food’ (comida para a alma), do menu constam pratos como Frango de Marrakech com uma mistura de especiarias, ameixas e amêndoas (12 €) ou Sopa de Cenoura com toque de laranja (5 €).Entregas em Matosinhos, Grande Porto e Vila Nova de Gaia, através da Uber Eats e Glovo.