Saladas criativas ao sabor da primavera

O calor da primavera antecipa o verão já a caminho, as roupas aligeiram-se e as refeições querem-se mais leves e frescas.



Para quem não prescinde de preparar o corpo para a estação que se avizinha, a palavra de ordem é: SALADAS!







No frasco Vamos animar a próxima segunda-feira sem cair em tentação? Não há neura que resista à salada de lentilhas, kale com ovo e bacon no frasco, ótima para começar a semana com o pé direito e a dieta aprumada. Ao ritmo da velha melodia "Peguei, trinquei e meti-te na cesta...", leve de casa o almoço servido no frasco e surpreenda todos os colegas de trabalho.











No copo O segredo está na massa? Nada disso. Está no copo ou na garrafa! Sim, é possível beber saladas. E este bom hábito, de tão prático que é, pode tornar-se viciante. Experimente a salada verde em garrafa ou a salada aromática de cenoura, laranja e gengibre e beba saúde por uma palhinha. Nutritivas e dessedentantes, tenha-as prontas a saborear a qualquer altura do dia.













Centro de mesa de se comer Depois do período de hibernação invernal, a primavera convida ao convívio com quem mais gostamos, à volta de mesas repletas de cor. No centro, a coroa de tomate alongado, minimozzarellas e manjericão fresco é a entrada perfeita para refeições partilhadas e momentos inesquecíveis.





Saladas à sua medida

Uma das grandes vantagens das refeições em salada é o facto de poderem ser alteradas e adaptadas aos gostos e preferências de cada um. Aqui ficam cinco dicas bem úteis para "inventar" as suas:

1.Tenha sempre fruta e vegetais no frigorífico.



2. Não receie misturar sabores, como o doce e o salgado. As compotas de fruta acompanham saladas com queijo na perfeição!



3. Aproveite sobras de cereais cozidos (arroz, massa, quinoa) ou de carne (assada, grelhada) e introduza-as nas saladas.



4. Tempere com azeite, especiarias ou ervas aromáticas e reduza no sal.



5. Brinque com as texturas, acrescentando frutos secos ou sementes como toppings.

O verão está à porta. Está na hora de pôr estas dicas e receitas em prática para chegar à praia com a sensação de dever (e prazer) cumprido.