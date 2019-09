Embarque em deliciosas viagens gastronómicas

Acabaram as férias de verão! É tempo de as famílias portuguesas voltarem ao trabalho, à escola e a todas as rotinas, nomeadamente programar as refeições de cada dia. Para que não lhe faltem ideias, temos uma edição repleta de sugestões práticas e criativas para planear facilmente os almoços e os jantares em família e damos-lhe dicas de lancheiras nutritivas que pode levar para o local de trabalho.

Ninguém duvida de que as férias fazem bem ao corpo e à mente e que viajar nos afasta do stress das rotinas. Por isso, queremos que no mês de todos os regressos continue a viajar descontraidamente por novos destinos, mas desta vez gastronómicos.

Com esta Sabe Bem vai poder viajar à volta da mesa. As refeições do dia a dia inspiraram-nos a traçar deliciosos itinerários por destinos com sabores que o levarão a algumas das cozinhas mais famosas do mundo. Damos um salto à colorida e fresca gastronomia tailandesa e fazemos uma paragem para apreciar os aromas das especiarias indianas em três receitas de caril incomparáveis.

Rumamos ainda a Itália em busca de inspiração para bases de pizza originais, feitas com ingredientes improváveis, que tem mesmo de experimentar, e parámos em território gaulês com o chef Vítor Esteves para experimentar soufflés simplesmente perfeitos.

A comida típica portuguesa também não falta nesta Sabe Bem. Em sete receitas rápidas, damos a volta a alguns tesouros da gastronomia do País e apuramos os seus sabores com pequenos twists de paladar e ingredientes diferentes.

E porque em setembro e outubro as vindimas colocam o vinho no centro de muitas conversas, o enólogo Frederico Vilar Gomes trouxe para esta edição algumas questões-chave sobre vinho que o ajudarão a conhecer melhor o universo vitivinícola e sugere algumas combinações perfeitas entre receitas desta Sabe Bem e vinhos nacionais.

Estas e outras viagens gastronómicas, são apenas algumas das razões para não perder a sua nova Sabe Bem. Encontre-a nas lojas Pingo Doce.