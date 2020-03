A proteção começa na alimentação

Na couve-portuguesa nada se desperdiça. Quando preparar o polvo com migas de couve-portuguesa, reserve os talos e a água de cozedura para os utilizar numa sopa. Um verdadeiro "superalimento" bem português.

Cebola, o que seria da cozinha sem ela? Façamos a devida homenagem à rainha dos refogados que, além de dar muito sabor aos pratos, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Os espinafres são um verdadeiro "legume dos sete instrumentos", pois vão bem em sopas, sumos, pratos principais e até sobremesas! Costuma torcer-lhes o nariz? Mude de ideias com a tarte grega de espinafres e alho-francês.

Se pensa que o inverno não é uma estação colorida, veja a beterraba e as maravilhas que com ela pode fazer. Troque as voltas às receitas tradicionais e dê protagonismo à sopa rosa de beterraba e espinafres ou ao hambúrguer de beterraba.

Com a cenoura e a abóbora mudam-se as cores, mas continuam as vontades – e os benefícios – de pratos quentes e reconfortantes como as conchas recheadas com abóbora, fáceis de preparar e agradar toda a família.