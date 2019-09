Abacate: um fruto com mil virtudes

Se os alimentos fossem celebridades, nos últimos anos o abacate estaria a desfilar na passadeira vermelha, sobretudo nas suas duas variedades mais conhecidas: o verde (com casca lisa ou rugosa) e o hass (de casca castanho-escura).

Originário do México, este fruto exótico já "fala" português e é cultivado no nosso país, principalmente no Algarve e na Madeira.

Os seus melhores atributos

Além de ser uma delícia, está cheio de benefícios. O abacate tem baixo teor de açúcar e alto teor de gordura monoinsaturada, o que também faz dele um aliado do coração. Apesar de ser mais calórico do que a fruta em geral, razão pela qual deve ser consumido com moderação, sobretudo pelas pessoas com excesso de peso, a sua riqueza em proteína torna-o um alimento saciante. Fonte de potássio, vitaminas B5 e B6, e fibra, é um bom ingrediente para incluir numa alimentação saudável.

Desvendando segredos

# O abacate hass (castanho por fora e mais pequeno) já chega à loja Pingo Doce pronto a comer. A tonalidade da pele indica que está ‘no ponto’!

# O abacate verde (maior e de casca verde) não altera a cor quando está maduro. Desde o momento da compra, pode demorar até 15 dias para amadurecer. Como saber quando o abacate verde está maduro? Pressione gentilmente a casca e opte por um que ceda ao toque, ou retire o pé do abacate e veja a cor que fica por baixo: se estiver amarelo (e não esverdeado) está pronto a comer.

# Como acelerar a maturação do abacate verde? Coloque-o num saco de papel pardo fechado, juntamente com uma banana ou uma maçã, à temperatura ambiente. Deverá amadurecer no prazo de poucos dias.

# Como conservar as duas variedades de abacate? Não os refrigere antes de amadurecer. Depois, pode guardá-los na zona menos fria do frigorífico.

# Como evitar o escurecimento da polpa do abacate depois de aberto? Regue com umas gotas de sumo de limão ou lima para atrasar o processo de oxidação.

Um fruto camaleónico

O abacate chegou e conquistou o prato de quem procura uma alimentação variada. De uma versatilidade ímpar, faz as delícias de muitas preparações doces ou salgadas, simples ou mais elaboradas, pode ser consumido o ano inteiro e combina com qualquer momento do dia.

Pequeno-almoço em "verde"

Graças à sua textura cremosa, a pasta de abacate é ideal para barrar no pão ou em torradas e pode ser usada como substituto da manteiga: tempere-a com sal e pimenta ou, se prefere um acordar mais doce, com um pouco de mel e/ou canela.

Em três tempos se prepara um smoothie com abacate: junte leite ou bebida vegetal, outros frutos à escolha, mel a gosto, triture e já está!

Saladas com tudo (e com todos)

Há modas que vêm por bem, e o abacate não pode faltar numa salada "fashion". A simples salada de tomate, cebola e abacate aos cubos ou a aromática salada de atum com grão e abacate que o digam!

Refeições em movimento



Se já é fã incondicional de guacamole e de marmitas, estas receitas são para si. Leve os wraps de frango com guacamole e os tacos de camarão na lancheira para o escritório ou para um piquenique de início de outono e tire uns minutos para os saborear nas calmas.

Também pode dar um novo twist às sanduíches, tostas ou hambúrgueres, juntando-lhes tiras de abacate. Não se vai arrepender!

Acompanhamento perfeito para carne ou peixe

O que é bom é para partilhar

O seu toque de originalidade não vai passar despercebido. Celebre os bons momentos de convívio com as tortilhas com guacamole e tomate seco e os camarões panados com guacamole, numa fusão de sabores e alegria.

Sobremesa que dá nas vistas

Renda-se a uma perdição cheia de bons ingredientes que, antes de mais, se comem com os olhos: a deliciosa tarte de lima e morango, decorada com flores comestíveis, tem o look perfeito para se tornar a estrela do momento.

Um "bom" que faz bem

A mousse de chocolate com avelã e abacate ou as trufas de chocolate preto e abacate, sem açúcar nem manteiga, poderão ser (mesmo assim) deliciosas? Pode apostar que sim! Agora tem o álibi perfeito para se deliciar à sobremesa ou a qualquer hora do dia.

Bom apetite!