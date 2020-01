Ano novo, sabores quentes e reconfortantes

Depois das festas, é tempo de deixar para trás os excessos e repensar as rotinas, definindo novos rumos mais equilibrados que lhe permitam a si e à sua família abraçar estilos de vida mais saudáveis e que, ao mesmo tempo, aqueçam e retemperem o corpo com energia para enfrentar todos os desafios de 2020.

Prontas em 30 minutos

Nesta Sabe bem combinámos os melhores ingredientes de inverno em propostas deliciosas e rápidas para preparar em apenas 30 minutos que vão agradar a toda a família e que vão trazer um colorido quente e reconfortante à sua cozinha e à sua mesa.

Clássicos serão sempre clássicos

O tempo frio, próprio desta época, pede refeições quentes e aconchegantes. E se há receitas quentes e boas, os portugueses têm das melhores e das mais consistentes. É por isso que recuperámos Em Lume Brando algumas das propostas de conforto mais saborosas, que lhe vão permitir reviver paladares clássicos da cozinha típica portuguesa.

Legumes combinados em empadões

E porque janeiro é também o momento de regressar à escola, preparámos para os mais pequenos deliciosas receitas de empadão, coloridas com legumes da época, que vão trazer muita diversão à mesa.

Saudades de sol e calor?

Nos meses mais frios, sonha-se com o calor, o sol e a praia. E como se aproxima "a passo de samba" mais um carnaval, o melhor sonho só poderia incluir o Brasil e as iguarias que por lá se preparam. Nesta Sabe Bem, queremos que os seus sonhos se materializem à mesa e preparámos uma refeição que aviva as quentes brisas que em Fevereiro sopram do outro lado do Atlântico. Simples e deliciosas.

No Take Away dizemos não ao desperdício

Do Brasil viajamos até à região Oeste onde falámos com um dos nossos produtores, Francisco Salvador, da ELS, sobre o combate ao desperdício alimentar através do reaproveitamento de "legumes feios" e de como é possível contribuirmos para o futuro mais sustentável do planeta. Um futuro que ajudamos a construir no coração do Take Away Pingo Doce, as nossas cozinhas. Venha descobrir como são feitas as nossas sopas, cujas receitas incluem "legumes feios". Agora, ainda vai gostar mais delas.

Ideias que inspiram 2020

Estas são apenas algumas das ideias inspiradoras que preenchem as páginas desta edição. Há muito mais para descobrir numa loja Pingo Doce perto de si.

Tenha um 2020 deliciosamente perfeito!