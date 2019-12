As receitas perfeitas para as suas festas estão aqui!

Chegou a época mais aguardada do ano! A magia do Natal faz-se em dose dupla, com ceia e almoços em família. Multiplicam-se as gargalhadas, as memórias e os afetos. É altura de partilhar a felicidade em receitas cozinhadas em lume brando, numa mesa cheia de amor e temperada com muitas iguarias.

A ementa é pensada ao pormenor e as tradições destacam-se combinando bons ingredientes e bons vinhos. Nesta Sabe Bem há receitas para todos os gostos e para todas as idades! Nas férias, as Crianças podem aproveitar as ideias que preparámos para os seus lanches natalícios e ajudar com a sua imaginação a enfeitar panquecas, waffles ou sushi de banana.

Esta é uma altura em que os jantares de convívio se multiplicam. Amigos da faculdade, amigos de infância, o grupo mais chegado ou mesmo os colegas de trabalho decidiram reunir o grupo mas não pensaram no jantar? Com 5 ingredientes temos cinco sugestões, da entrada à sobremesa – e até um cocktail – para abrilhantar o convívio.

Abrandamos o passo à medida que o calendário acelera para apresentar, Em Lume Brando, as receitas que podem ser rainhas na ceia de Natal. Com sugestões de polvo, peru, cabrito e bacalhau, há opções que fazem "match" com todas as tradições, mas com pormenores de sabor que darão um novo paladar a este Natal.

No mês em que se celebra o nascimento do menino em Belém vamos Em Viagem pela gastronomia de Israel, de onde é oriundo, e apresentamos receitas de fallafel e shakshuka. Noutros voos, encontramos Inspiração para originais bolos de Natal em França, Inglaterra, Suécia, EUA e em Itália, numa imersão pelas tradições de doçaria de outros países.

Já que falamos em doces, nesta edição visitámos o Produtor Fábrica de Chocolates Casa Grande, que produz alguns dos chocolates Pingo Doce, que pode oferecer aos que mais gosta ou simplesmente utilizar nas três receitas que pensámos para adoçar ainda mais as suas festas.

O enólogo Frederico Vilar Gomes também dá o seu contributo para que brinde da melhor forma à sua mesa com a família e os amigos, sugerindo os Melhores Vinhos para combinar com cada prato ou para presentear as pessoas especiais da sua vida.

Se no meio das múltiplas tarefas cozinhar não for uma opção, o Pingo Doce também tem soluções: a Ementa de natal e de ano novo do Take Away foi pensada para facilitar a preparação da ceia de natal, com receitas para todos os gostos, feitas com ingredientes frescos e de um modo tão natural que é mesmo como se tivesse feito em casa! Há menus completos e opções em separado, para poder conjugar com as receitas que preparou. Só precisa de escolher, encomendar no balcão do take away, por telefone – 808 200 120 – ou no site, e levantar!

Quer sejam confecionadas em casa ou feitas pelos nossos especialistas, queremos que tenha as refeições de Natal e de Ano Novo perfeitas.

Bom Natal e Feliz Ano Novo!