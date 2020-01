Cozinhar em três tempos

É oficial: o inverno chegou e, com ele, a vontade de passar mais tempo à mesa e menos tempo na cozinha. Os dias frios acenam à sensação de bem-estar que só a comida de conforto consegue dar.

A pensar em si e na correria do dia a dia, reunimos um conjunto de receitas super-rápidas e aconchegantes que afagam o estômago e aquecem a alma. Para saborear a solo ou em boa companhia.

Uma receita rápida por dia, não sabe o bem que lhe fazia

Se não sabe por onde começar, damos-lhe uma pista: estabelecer o tempo de cozinhar e experimentar receitas novas são passos seguros para quebrar a monotonia e começar bem o ano.

15 minutos ou velocidade turbo

É fatal como o destino. Quando junta poucos minutos, bons ingredientes e uma boa receita, o resultado só pode ser fantástico. É com enorme satisfação que lhe apresentamos os burritos de frango com espinafres e abacate, um prato ultrafácil, megadelicioso e super-rápido.

Se tem convidados em casa mas o tempo escasseia, não pense duas vezes: penne com salmão com tomate seco e legumes é aquela receita SOS que funciona como um vestido preto: faz sempre boa figura.

20 minutos, nem mais nem menos

Os dias frios e cinzentos combatem-se com armas de alto calibre. Deliciosamente completas, as sopas-refeição são rápidas, quentes, saciantes e nutritivas (comfort food por excelência!). Apimente o seu serão com a sopa de noodles picantes, para comer com colher ou pauzinhos!

Esqueceu-se de descongelar o jantar? A dica é ter sempre em casa massa de pizza Pingo Doce e salvar a refeição com a pizza de cogumelos e espinafres, que também pode ser feita com outros ingredientes. Se tiver um pouco mais de tempo, ponha as mãos na massa, literalmente, e prepare base de pizza de acordo com a receita.

25 minutos, ao cronómetro

Para levantar a moral e a energia, nada melhor do que comida colorida. O cordon bleu com puré de beterraba é uma bomba de sabor e alegria tão fácil de preparar que até os amadores se tornam chefs. Sem medo de falhar.

Com cinco ingredientes apenas se preparam os rolos de lasanha recheados. E já dá para imaginar a felicidade coletiva à volta da mesa.

30 minutos, e já está!

Não se pode falar em comida de conforto, sem pensar num bife de lombo, batatas estaladiças e molho de queijo. Se é para dar uma facadinha na dieta, delicie-se com os medalhões de carne com queijo com tudo a que tem direito.

Espevite a curiosidade e o apetite com a divinal espetada de coelho com arroz selvagem de legumes. Parte integrante da cozinha mediterrânica, a carne de coelho é saborosa, magra e fonte de proteínas de alto valor biológico.

A feijoada de lulas, como todas as feijoadas com sabor a tradição, entra sem hesitar na categoria de "comfort food ideal para partilhar com amigos".

Com sobras de peixe branco ou salmão se faz um excelente soufflé de peixe. Melhor reaproveitamento é impossível e fica qualificado para continuar no maravilhoso mundo do "zero desperdício" sem perder o estilo.

Alerta gulosos

O coulant de caramelo é um assunto demasiado sério para ser tratado de ânimo leve. A fusão perfeita do chocolate com caramelo eleva o prazer de comer a outro nível. *A tomar no final da refeição ou quando tem ataques agudos de gulodice. *A tomar no final da refeição ou quando tem ataques agudos de gulodice.

Simplifique o seu dia a dia na cozinha

Para acelerar, é preciso simplificar. Selecionámos alguns truques que o vão ajudar a não perder tempo na hora de cozinhar.

# Organize. Organizar a cozinha, a despensa e o congelador é um investimento com retorno em termos de espaço e tempo. Lembre-se de pôr na linha da frente os produtos com menor data de validade e de dispor nos lugares mais acessíveis os que usa com maior frequência.

# Planeie. Decidir o menu semanal e fazer a respetiva lista de compras é poupar tempo no supermercado e ganhar tranquilidade na hora de decidir o que vai ser o jantar.

# Escolha os melhores ajudantes. Invista em acessórios de cozinha que facilitem a tarefa de cozinhar.

# Keep it simple. Selecione receitas rápidas, com poucos ingredientes ou que possam ser feitas num só tacho ou tabuleiro, reutilize as sobras, prepare algumas refeições a dobrar e congele uma parte para outra refeição.

# Divirta-se! Cozinhar ao som da sua música preferida, cozinhar a dois, embelezar a mesa com flores ou velas é temperar o que come com o melhor de si.

Comida rápida que SABE BEM!