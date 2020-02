Dia dos namorados: alimente o amor

Aromáticos e suculentos, a alcatra com cogumelos em vinho tinto ou as costeletas de borrego com cuscuz são pratos que mostram o seu esmero a ponto de comover quem os prova. O que têm em comum? Pimenta, claro, para acalorar o momento.

Se o seu mais-que-tudo prefere peixe ou frutos do mar, podia dar-lhe ostras. Já Casanova as comia em grande quantidade! Ou pode namorar em lume brando e sem pressas ao sabor da cataplana do mar ou do caril de gambas com quiabos e gengibre, que traz uma história para lhe contar: constava que Madame Du Barry, a cortesã favorita de Luís XV, misturava gemas de ovo e gengibre para dar aos seus amantes.