E vivam os Santos Populares!

Vivam os santos petiscos

A pasta de tremoços, azeitona e tomate seco faz um "mano a mano" com o dip de chouriço e queijo e vão aguçar o apetite para o que vem a seguir. Sabores tradicionais com um twist contemporâneo, porque nesta festa há tudo a que tem direito.

Numa casa portuguesa, os pastéis de bacalhau ficam sempre bem, e português que se preze nunca lhes resiste (mesmo que tenha de correr a maratona no dia seguinte).

Manda a tradição que não falte a sardinha nas suas mais variadas versões. Assada na brasa sobre uma generosa fatia de pão ou broa ou as sardinhas com molho aromático sobre fatias de pão torrado e rodelas de laranja vão de braço dado com a divinal salada de pimentos assados. Até porque nesta quadra, salada sem pimento não é salada.

A pensar nos foliões que não comem sardinhas nem bifanas, sugerimos umas pataniscas de legumes que nada deixam a desejar à versão original.

Receitas que marcham sempre bem

Em vez do caldo-verde quentinho, se o dia for de calor, peça um gaspacho amarelo bem fresquinho e colorido, pronto em 15 minutos.

Rústica como convém, para servir quente ou fria, com a bola integral vêm a marchar muitos dos típicos sabores da cozinha tradicional portuguesa.

As espetadas de presunto também descem a avenida até à sua mesa, combinadas com tomate e burrata. Ainda mais saborosas quando se comem à mão, prometem ficar na memória dos convidados.

Ainda não acabou o que era doce!

Para rematar, um docinho nunca é demais, ora em modo mais tradicional, como o arroz-doce com frutos vermelhos, ora em modo "receita que vai revolucionar os seus Santos Populares", como o delicioso gelado de tomate e manjericão. Cereja no topo do gelado? Sirva-o com uma quadra popular.

Pão e vinho para o caminho

A animar a noite, há vinho, cerveja e sangria. Mas este ano é o cocktail de espumante com melancia que vai arrasar no bailarico. Porque junho é festa e festa é surpresa!