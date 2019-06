Nos próximos meses esperam-nos dias de calor e "apetece-me tanto um gelado!" vai ser a frase que vai ressoar na sua cabeça (e ouvir os seus filhos dizer) vezes sem conta. Para não ter de fazer maratonas à geladaria nem derrapar na dieta, eis a solução: gelados caseiros para todos os gostos e ocasiões. Os nossos preferidos prometem deixar adultos e crianças de boca aberta!

Sente-se inspirado? Parta para novas descobertas e experimente fazer sorvetes com sumos naturais ou combinações de fruta (como melancia e lima ou abacaxi, hortelã e água de coco). Estes são aqueles doces que os mais pequenos podem comer todos os dias! Já os crescidos podem ousar nos "poptails", como o mojito, a margarita de morango ou a sangria. É só colocar as bebidas nas formas de gelado, deixar congelar e comer (em vez de beber).





No cone (ou na taça) Se ao gelado juntar um cone ou uma taça feita de bolacha, o prazer é a dobrar e merece um emoji a revirar os olhos. O gelado de mirtilo deslumbra ao aparecer salpicado com amêndoa ralada, e sabe tão bem!

Se deitar fruta fora não é consigo, é cá dos nossos. Reaproveite a que está madura e transforme-a no ingrediente principal dos seus melhores gelados. Veja como:

Congele fruta madura

1. Lave-a, descasque-a e retire-lhe as sementes ou caroços.

2. Leve ao congelador num tabuleiro até solidificar (frutos pequenos inteiros e os de maiores dimensões cortados aos pedaços).

3. Transfira-a para sacos de congelação.

4. Invente receitas únicas: basta triturar morangos e banana congelados com iogurte para ter um gelado pronto a comer!

Congele puré de fruta

1. Triture a fruta com uma varinha mágica ou liquidificador (pode acrescentar algumas gotas de sumo de limão para evitar a oxidação).

2. Divida-a por cuvetes de gelo e congele. Além de gelados, pode preparar sumos ou batidos (é só triturar fruta congelada com leite, água ou bebidas vegetais.

Bolos gelados

Para comer à colher

"É frutóóchocolate!", como dizia o tradicional pregão. Para nós, é mais fruta com chocolate e o gelado de manga e chocolate combina o melhor dos dois mundos numa delícia feita com leite magro e sem açúcar adicionado. Fica o truque para aliar saúde, sabor e rapidez (pronta em 20 minutos!)

A par da tradição vem a inovação com sabores que surpreendem. O gelado de tomate e manjericão é uma aposta inédita, mas ímpar no sabor e no efeito surpresa.

Se os gelados o fazem feliz mas comprometem a linha, fique com estas dicas à prova de contagem de calorias:

1. Opte pelos gelados à base de fruta;

2. Substitua as natas por iogurte magro;

3. Evite usar açúcar refinado, substituindo-o por mel ou stevia.

Para "trincar"

Solte a imaginação e experimente congelar as trufas de chocolate preto e abacate. À base de abacate e chocolate preto, têm o mel e o azeite da boa dieta mediterrânica. Miminhos ideais para atenuar os ataques de gula sem que a linha se ressinta.

Este ano, saboreie o melhor do verão.