Jantar de natal entre amigos

Em dezembro, a agenda é invadida pelos habituais jantares em catadupa, o WhatsApp não tem descanso e os grupos de amigos, colegas de trabalho ou antigos companheiros de escola estão ao rubro. Se é a favor de saborear o momento longe da confusão, nada melhor do que "jantar fora em casa". Deixamos-lhe algumas ideias para criar um serão animado e uma mão-cheia de receitas que o vão transformar no anfitrião do ano.

O segredo está quase sempre nos detalhes, e o que vai servir é só uma parte da festa (muito importante, claro está!). A pensar nisso, reunimos algumas ideias simples e criativas para que se sinta em casa na arte de bem receber.

# Boas-vindas originais. Receba cada convidado com um saquinho de bolachas de aveia e gengibre feitas por si. Junte-lhes uma mensagem divertida e está feito o convite para a boa-disposição que se segue.

# Ilumine o ambiente. Velas ou lanternas decorativas criam ambientes acolhedores e requintados. Se quiser perfumar o ambiente, opte por velas com fragrâncias pouco fortes.

# Dê-lhes música! Prepare uma playlist pensada para a ocasião. E voilà, horas de música seguidas sem se preocupar.

# A decoração fala por si. Além dos pratos, copos, toalha e guardanapos, o seu gosto vê-se nos detalhes. Plantas e flores frescas espalhadas pela casa e um centro de mesa original são um bom cartão de visita.

# Mime os convidados. Sirva o café com fudge com caramelo salgado e brigadeiros de amendoim. No final do jantar, pode abrir a pista de dança, propor um karaoke ou uma sessão de fotografias divertidas que ficam para a posteridade.

Agora que tem a barriga cheia de ideias e inspiração, vamos falar de barriga cheia – propriamente dita. Que a tradição se cumpra repleta de sabor!

Entradas

Prato principal

Logo a seguir as atenções viram-se para a mesa de jantar e a curiosidade abre o apetite para o prato principal.