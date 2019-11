Pequeno-almoço: o dia sobe de tom

Preguiça, falta de tempo, pouca fome... muitas são as desculpas para "saltar" a primeira refeição do dia. Se é o seu caso, fique a saber porque vale a pena mudar. Espreite as nossas propostas e dê um novo sabor às suas manhãs.

"Primeiro-almoço"

Ainda que o nome – pequeno-almoço – não faça jus à sua enorme importância, certo é que será, porventura, a mais importante de todas as refeições. Verdadeiro carregador das baterias orgânicas, o "primeiro-almoço" quebra o jejum após o período do sono, no qual o corpo necessitou de ir às suas reservas energéticas para se regenerar e cumprir as suas funções básicas.

Cinco razões em sua defesa

Melhora o estado nutricional, cobrindo parte das necessidades diárias de vários nutrientes. Aumenta o rendimento intelectual, favorecendo a capacidade de memória e concentração. Beneficia o rendimento físico e a produtividade. Contribui para a boa-disposição, auxiliando a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Ajuda a controlar o peso, ao prolongar a sensação de saciedade até à próxima refeição e ao reduzir o risco de "ataque" aos snacks mais calóricos e menos ricos do ponto de vista nutricional.

Equilibrado, mas sem segredos

O pequeno-almoço é importante em qualquer idade. Completo, variado e equilibrado, deve combinar vários nutrientes e grupos alimentares:

# Comece o dia com um copo de água simples ou com umas gotas de limão e acompanhe o pequeno-almoço com água, café ou sumo de fruta para repor os níveis de hidratação.

# Que não falte a fruta fresca. Contribui com fibras, vitaminas e minerais essenciais à produção de energia e às funções vitais do organismo.

# Lembre-se das proteínas, imprescindíveis à construção e manutenção dos tecidos. Qualquer que seja a sua opção alimentar, tem um vasto leque à escolha: produtos lácteos com ou sem lactose (leite, iogurte, skyr, kefir, queijo), ovos, alimentos ricos em proteínas vegetais e cálcio (bebidas vegetais enriquecidas com cálcio, alimentos com proteína de arroz ou de ervilha).

# Vivam os hidratos de carbono! Cereais de pequeno-almoço, papas de aveia, pão escuro, pão com ou sem glúten, panquecas com maçã e canela ou scones de limão e sementes de papoila. Ao escolher cereais integrais, ricos em fibra, os benefícios são a dobrar!

# Não tema as boas gorduras. Falamos das insaturadas, que têm um efeito protetor a nível cardiovascular e são um motor para o cérebro. Inclua pequenas quantidades de sementes, frutos secos ou azeite.

Adira à tendência do "Meal Prep"







Reúna os ingredientes para cozinhar bons momentos em família, contornar a questão da falta de tempo e simplificar a preparação do pequeno-almoço: - Deixe a mesa preparada de véspera. - Decida o que vai comer no dia seguinte, deixando tudo o que vai precisar "à mão" ou semipreparado. - Tire 30 minutos do seu domingo para preparar refeições para toda a semana, como a granola de figo e canela ou o pão de mel e aveia, que pode fatiar e congelar.

Pequeno-almoço ao minuto

Acorde as suas manhãs com pequenos-almoços diferentes, à medida do tempo que tem à disposição.

Só 10 minutos

Precisa de sair de casa a correr? Opte por um pequeno-almoço de beber: sumo de cenoura, laranja e gengibre , o nosso super-herói contra gripes e constipações, ou batido de fruta servido com lascas de chocolate, uma concentração de cor e sabor que promete animar qualquer humor matinal.



Bem diferente, por sinal, é a baguete de presunto e mozarela. Ora como pequeno-almoço, almoço rápido ou lanche, esta refeição cabe num pão de cereais com um recheio delicioso, e garante horas de energia.

Até 20 minutos







Há receitas que, pela sua versatilidade, servem de base às mais diversas criações individuais. É o caso da taça de manga e coco, um nutritivo cocktail de fruta e iogurte, fácil de adaptar aos gostos e preferências de cada um. A pensar nos fãs de refeições gourmet, os croissants recheados com ovos são uma opção diferente, completa e megassaborosa, digna de um desjejum de rei. P.S.: é a escolha certa se quer impressionar convidados!

Em 30 minutos



Ideais para dias de brunch que se querem sem pressas nem horários a cumprir, as panquecas de requeijão, limão e mel alegram toda a família. Para o topping, sugerimos fruta ou iogurte... mas tudo é possível quando se deixa levar ao sabor da imaginação.

Um "Bom Dia!", todos os dias.