Pequenos-almoços e snacks com “boas energias”

Se o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia, os pequenos snacks entre refeições fornecem a energia necessária para manter o metabolismo ativo, normalizando os níveis de açúcar no sangue. E ainda podem ajudar a controlar o peso.

A verdade é que, por pressa (ou por preguiça), nem sempre lhes atribuímos a devida importância. É hora de mudar e dizer "SIM" a opções nutritivas e deliciosas, à prova de pressas e para todos os gostos.

Pequeno-almoço em 15 minutos (ou menos)

Depois do jejum noturno, o pequeno-almoço é o "combustível" que o organismo necessita, não só para ter um bom rendimento físico e intelectual, como também para começar o dia com a melhor disposição.

Se o tempo é um problema, deixe-o sem argumentos ao optar pela taça de manga e coco. Saborosa, colorida e versátil, pode escolher o iogurte com ou sem lactose e a fruta da sua preferência.









Mesmo no meio da correria matinal, a este pequeno-almoço "até lhe chamamos um figo!" O truque é preparar a granola de figo com canela num dia em que o relógio não aperte tanto, deixando-a pronta a comer durante o resto da semana. De manhã, só precisa de juntar leite ou iogurte e guardar uns minutos para a saborear antes de sair de casa a voar.

Pequeno-almoço de palhinha



Nem taça, nem prato. Este pequeno-almoço rápido e colorido serve-se no copo. Com leite, muita fruta e lascas de chocolate, o batido floresta mágica é pura saúde em estado líquido. Prepare-se para ver um "bigode" de felicidade no rosto de miúdos e graúdos.

Para os amantes do pão

Hoje é um dia bom para ter um "Bom Dia"! Se o pão não pode faltar, experimente fazê-lo em casa. Ideal para congelar já fatiado, o pão de mel e aveia vai trazer um novo gosto às suas manhãs.







Incluir ovos ao pequeno-almoço é começar o dia em beleza. À la coque, cozidos ou mexidos, já não são novidade. Escolha as originais nuvens de ovos sobre torrada de pão integral e delicie-se, também com os olhos.

Pequeno-almoço relaxado







Saboreada descontraidamente e sem a ditadura do relógio, a primeira refeição do dia sabe ainda melhor.

Aproveite esses dias vagarosos para dar asas à imaginação e aquecer a alma com algo que não come todos os dias, como as exóticas panquecas de coco e abacaxi ou os gulosos scones com framboesas e chocolate branco. Assim, sim, é um pequeno(grande)-almoço à maneira que merece ser apreciado em boa companhia.

Bons snacks

No escritório, na escola, no ginásio, no carro, há que ter algo nutritivo à mão para comer entre as refeições.

A fruta fresca é um snack saudável por si só, bem como a fruta desidratada ou as frutas oleaginosas em pequenas doses (amêndoa, avelã, noz, pinhão, sementes). Mas também podem estar na base de receitas caseiras deliciosas e nutritivas que "dão dez a zero" aos alimentos processados, cheios de açúcar e gorduras pouco saudáveis, que tantas vezes nos induzem em tentação.











Prontos para levar na lancheira dos mais pequenos ou para o trabalho, os queques de pera rocha com aveia e canela e as madalenas de pistácio conciliam nutrição e prazer na perfeição. Nos dias mais quentes, não há como resistir a doces bem frios. Finte a dieta com o gelado de frutos vermelhos, iogurte e avelãs, repleto de bons ingredientes e sem ponta de açúcar refinado.

O que não pode faltar ao pequeno almoço?

• Produtos lácteos (leite, iogurte com ou sem lactose, queijo);

• Cereais (pão, muesli ou granola);

•Fruta fresca ou sumos naturais;

• Toppings saudáveis (amêndoas, avelãs, pinhões, sementes de chia, girassol ou abóbora, sultanas, mel ou compota, canela em pó ou nibs de cacau).

Abrace as "boas energias" do pequeno-almoço e dos snacks saudáveis, varie e capriche nas suas opções e sinta-se com energia a mil durante todo o dia, todos os dias.