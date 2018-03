Receita do Dia-a-dia

15:54

Um prato vegetariano prático quando não há tempo a perder na cozinha. A combinação do tomate com os brócolos e queijo, dá- lhe cor e um aspecto apetitoso. Pode servir quente no momento em que sai do forno ou deixar arrefecer e optar por uma refeição fria.

Veja a receita completa em pingodoce.pt.