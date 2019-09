Regresso à lancheira, no seu melhor

Terminadas as férias, é hora de voltar a dar protagonismo ao relógio, à agenda, às reuniões, e... à marmita. Espreite as nossas propostas e comprove que a transição pode ser mais apetitosa do que imagina.

Good morning, sunshine!

Quando o toque do despertador soar, decida-se a mudar o ramerrame de sempre logo pela manhã.

Diga bom dia a novos sabores matinais, como a estimulante taça de manga e coco, cheia de cor, e antecipe um regresso com outro gosto. Se não tem tempo para a apreciar nas calmas, coloque-a num frasco e... siga!

Nas férias comia panquecas em piloto automático? Com algumas (poucas) alterações na logística das suas manhãs, pode fazer o mesmo pequeno-almoço de hotel com a família reunida à volta da mesa.

Não há nada como o cheirinho das panquecas de coco e abacaxi, acabadinhas de fazer, para estarem todos, do pai aos filhos, de talheres em punho e sorriso na face. Se decidir fazer uma dose maior, a marmita do lanche das crianças está resolvida!

Lancheira lovers: um amor são e económico

Levar comida preparada de casa para o trabalho permite fazer uma alimentação diversificada com proporções adequadas, além de ajudar a poupar a carteira e o planeta.



Utilize as sobras do jantar para preparar uns deliciosos croquetes de arroz de tomate recheados ou o recheio dos tacos de peixe, transporte-os orgulhosamente na lancheira e comece a planear as férias do próximo ano!Lembre-se de colocar o recheio nos tacos só na hora da refeição.

As férias acabaram, mas o verão ainda não!







Os horários e o foco não dão tréguas, mas ainda cheira a verão. E verão sabe a frescura e a pratos que não precisam de ir ao micro-ondas. Rico em cor e em sabor, o macarronete com rúcula e beterraba tanto pode ser levado para o escritório como para a praia, numa fuga de fim de semana. Se nas férias se rendeu à onda das saladas, vá na crista da salada de presunto crocante e quinoa e mergulhe numa mescla imperdível de aromas e texturas.

Marmitar, mas com requinte!

Nem só de lancheiras coloridas se faz a disputa no escritório: mais importante do que a malinha em que religiosamente transportamos o almoço é o que lá levamos que protagoniza o momento.

Pronta a rivalizar com qualquer fast food, a quiche de espargos e tomate alongado deixa qualquer um de água na boca. Deliciosos, pobres em calorias e ricos em nutrientes, como vitamina C e ácido fólico, os espargos têm tudo o que é preciso para nos manter na linha.

Para dar mesmo nas vistas e vencer o prémio de melhor lancheira, remate com uma receita de linguini negro com espirais de curgete e pesto que lhe vai assegurar o pódio.

Adoce o dia com a sobremesa

Nem sempre é fácil voltar à jornada de trabalho sem o mimo de um pequeno doce. Leve consigo os brownies de pistácios com framboesas, uma opção tão ou mais apetitosa do que a versão original.

Os adeptos de fruta após as refeições não vão querer perder a salada de fruta com maracujá e abacaxi grelhado, uma variação inovadora da salada de fruta tradicional. Coloque algumas gotas de limão sobre a fruta para evitar a oxidação, e guarde-a num lugar fresco.

A vontade de "trincar" algo que é bom e faz bem, como os queques de pera rocha feitos com flocos de aveia, leite de amêndoa e canela, é o álibi perfeito para fazer breves momentos de pausa e recarregar baterias.

Dicas para uma rentrée mais fácil • Traga um pouco do relaxamento das férias para o dia a dia, aproveitando o tempo livre durante a semana para fazer coisas diferentes do habitual. Troque o telemóvel e a televisão por passeios com a família no parque, idas ao cinema ou convívio com amigos. • Respeite os seus horários de sono e de alimentação para não se ressentir do cansaço do regresso à rotina. • Troque os chinelos pelos ténis e redescubra o prazer de andar de bicicleta, fazer caminhadas ou dançar. • A cada semana escolha um novo ingrediente para cozinhar e uma nova receita SABE BEM.



Tudo a postos para um regresso em grande!