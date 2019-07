Saúde à beira-mar

O pico do calor é sinónimo de sol e praia. Em prol do bem-estar (e da preocupação com a forma física que está ao rubro nesta época), estamos cientes da importância das refeições frescas, nutritivas e fáceis de preparar que nos permitem saborear o melhor do verão. E se puderem dar uma mãozinha ao tão desejado bronze, ainda melhor!

Comer bem e sentir-se leve no areal

Praia e refeições leves, mas saciantes podem caminhar de mãos dadas.

# Inclua fontes de proteína animal (atum, salmão, ovos, carnes frias (especialmente brancas) ou vegetal (leguminosas e frutos secos).

# Não se esqueça dos alimentos ricos em fibra (pão escuro, fruta e hortícolas, frutos secos e sementes).

# Aposte em saladas variadas e completas, com uma fonte de hidratos de carbono de boa qualidade (massa, cuscuz integral, quinoa), uma fonte proteica (de preferência magra ou vegetal) e produtos hortícolas. Aumente o aporte de proteínas das saladas vegetarianas, juntando cereais integrais e leguminosas.

# Opte por sanduíches feitas com pão escuro, mais saciantes devido ao maior teor de fibra.

# Escolha bons snacks, como fruta e legumes crus (cenoura, pepino, tomate-cereja).

# Beba muita água (simples, aromatizada ou tisanas geladas).

O que deve evitar na praia? # "Não" aos molhos (maionese, natas ou molho de iogurte) e cremes de pastelaria (creme de ovos, chantilly). Para temperar, prefira azeite, sumo de limão, aromáticas e especiarias. # Evite os fritos, doces ou salgados. # Cuidado com os derivados do leite (iogurtes, queijos) devido ao calor. Se os levar para a praia, mantenha-os numa mala térmica, ao frio. # Não se deixe enganar pelos refrigerantes, ricos em açúcar e pobres em nutrientes. # Na lancheira da praia, bebidas alcoólicas não entram, pois contribuem para uma rápida desidratação.



Receitas que rimam com sol e mergulhos

Saúde na praia não tem de ser sinónimo de refeições sensaboronas. Não sabe por onde começar? Veja as nossas sugestões e experimente aquelas que mais o inspiram!

Refeições "de beber" e chorar por mais

É bom saber que a alimentação pode contribuir para um bronzeado saudável e dar uma proteção extra contra os danos dos raios ultravioleta. O mérito é dos carotenoides, substâncias provenientes dos alimentos de origem vegetal que lhes conferem a cor amarela, laranja, vermelha ou verde.





A sopa é um prato que se pode comer frio. A nutritiva frescura soma-se à cor do gaspacho amarelo e temos um "match" de praia perfeito. Beber uma salada também é possível: basta juntar e triturar fruta e legumes para se deliciar com bebidas cheias de saúde e fáceis de transportar. Sirva a salada verde em garrafa ou a salada aromática de cenoura, laranja e gengibre bem frescas e sinta-se leve e vitaminada.





Para comer à mão

Quando a fome aperta depois do terceiro mergulho, é hora de correr para se atirar às delícias que a lancheira lhe reserva.

Os wraps de frango com guacamole são uma excelente alternativa às sanduíches do costume. Deixe-se levar pela imaginação, faça novas combinações e invente recheios à sua medida (com legumes grelhados ou salmão fumado).





Se o tema são sobras de arroz, transforme-as com originalidade nuns irresistíveis croquetes de arroz de tomate recheados com mozzarella, que bem podem vir a ser um dos "best-of" deste verão. Para os aventureiros que amam experimentar opções alternativas, o hambú rguer de gr ão, brócolos e milho é a opção vencedora. As crianças também vão adorar (mesmo aquelas que dizem não gostar de legumes!)

O sol vai alto e é altura de se refrescar? Fiéis companheiros dos dias de calor, os frutos de verão (melancia, melão, meloa, ameixa, framboesa, amora) estão no pódio da lancheira. Além de nutrir, também o vão manter hidratado. Ainda assim, nada substitui a água! Deve levar sempre garafas de água fresca e beber ao longo de todo o dia.

De garfo (à moda antiga)

Quando as refeições se querem leves, as saladas estão na ordem do dia.

Cuidados a ter # Transporte os alimentos numa mala térmica com placas de refrigeração (que devem ser colocadas no congelador de véspera) e mantenha-a à sombra, tapada com uma toalha de cor branca. # Coloque os alimentos na mala térmica pouco antes de sair de casa. # Transporte as bebidas separadamente, para evitar estar sempre a abrir a lancheira. # Leve toalhetes para limpar as mãos antes de comer.



Bons mergulhos no mar (e na lancheira)!