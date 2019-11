Sim às sopas!

Fast food no seu melhor

No início da refeição ou como comida leve para dias mais apressados, é uma excelente forma de ter à disposição um prato quente que assegura grande parte dos nutrientes essenciais. Simples ou mais gourmet, a sopa está sempre pronta a agradar aos crescidos e aos mais pequenos.

Para a transformar numa refeição mais completa e energética, pode enriquecê-la com leguminosas, num reconfortante creme de lentilhas com abóbora, laticínios, numa original sopa de tomate assado com burrata, hidratos de carbono, numa sopa de noodles picante repleta de sabores asiáticos, e até com carne ou peixe.