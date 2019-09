O melhor Coração de Boi do Douro é o da Quinta do Romeu

Candidatos eram 25 produtores, mas só um ficou com o mérito de ter produzido o melhor tomate Coração de Boi do Douro: a Quinta do Romeu. Em segundo lugar ficou a Quinta de Santa Comba e, em terceiro, a Quinta da Boavista.O Concurso Tomate Coração de Boi do Douro tem por objetivo promover um fruto que atinge a excelência no vale abençoado para a produção de fruta e, em simultâneo, premiar o trabalho dos hortelões do Douro, a quem, de facto, se deve a preservação desta variedade.De facto, além da manutenção de sementes há muitas gerações, o Douro tem as condições edafoclimáticas perfeitas para a produção de tomate. Se por um lado recebe muito calor (fundamental para a incorporação de açúcares no fruto), por outro, e em virtude das amplitudes térmicas, adquire uma textura firme que é muito apreciada pelo júri do concurso que este ano decorreu na renovada Quinta de Ventozelo.Como é habitual, durante o concurso vários chefes apresentaram pratos feitos com com tomate Coração de Boi, sendo que, este ano, juntou-se um enólogo à equipa.