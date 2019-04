55+ oferece novo serviço de comida em casa em Lisboa

Plataforma faz as compras, prepara a refeição, põe a mesa e, no fim, deixa tudo arrumado.

Por Paulo Fonte | 17:58

Este é um verdadeiro serviço ‘chave na mão’. A 55+ funciona como uma inovadora plataforma online de refeições ao domicílio. Faz as compras, prepara a refeição, põe a mesa e, no fim, deixa tudo arrumado.A refeição é cozinhada em casa do cliente e, deste modo, evitam-se situações em que a comida chega fria ou demora mais do que o desejado.Os chefs são pessoas com mais de 55 anos que estavam reformadas ou no desemprego. Para aceder aos seus serviços, o cliente deve contactar a equipa pelo WhatsApp 930 556 575 ou através do site www.55mais.pt. Caso faltem ideias, os chefs sugerem as suas especialidades: um bacalhau com natas ou um arroz de pato são hipóteses. Há, também, opções vegetarianas. O serviço custa 8 euros por uma hora, pack 5 horas a 38,50 euros, pack 10 horas a 75 euros. Menu com entrada, prato, sobremesa, bebida e pão a 15 euros.Disponível apenas em Lisboa, nas zonas de Alcântara, Estrela, Misericórdia, Campolide e Campo de Ourique.