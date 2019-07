A grande batata para puré chama-se rate

É certo que muita gente pensa que, se é para puré, qualquer variedade de batata serve. Mas, para aqueles que levam muito a sério este acompanhamento, vamos dizer que, em França - onde as coisas da comida têm a seriedade que se conhece - um puré à maneira faz-se com a batata rate. E porquê?



Porque, como tem mais extrato seco que todas as outras variedades, dá origem a um puré mais consistente e saboroso. O ideal é cozer as batatas inteiras, retirar-lhes a casca e combinar a gosto com leite e manteiga. É outra coisa.

