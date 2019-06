A memória do equilíbrio do azeite leva-nos para este Fio da Beira

Ainda bem em que os portugueses começam a procurar as notas amargas e picantes nos azeites, porque isso revela que já não estão para aceitar azeites chapa 5 e azeites com defeitos variados.Acontece que não é pelo facto de um azeite ser muito amargo e picante que isso o coloca na categoria de excelente.Como determinam os regulamentos dos concursos, a categoria harmonia é aquela que tem maior peso na nota final de um azeite.E quando pesamos nesta procura do equilíbrio do azeite, a nossa memória leva-nos para este Fio da Beira, da região de Castelo Branco, porque, por via do trabalho de João Domingos, encontramos um lote perfeito entre a variedade Galega (mais doce e suave) e a Cobrançosa (amarga e picante).Fio da Beira é um azeite infalível.