A Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço surge este ano com um conceito renovado. Apresenta um programa adaptado à pandemia, desta sexta-feira a domingo e de 14 a 16.



Durante os dois fins de semana há um Mercado Central com venda de vinhos e produtos regionais, no largo Hermenegildo Solheiro, harmonização com vinhos Alvarinho na restauração local, visitas às adegas e aos espaços dos produtores de fumeiro e dos produtos ...