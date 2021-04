A Real Companhia Velha selecionou dois vinhos adequados a um almoço especial. O Quinta dos Aciprestes Branco 2019 resulta das castas autóctones Rabigato, Viosinho e Arinto, na génese de um branco com grande intensidade aromática e frescura. Custa 9 €.No que respeita a um Porto, a escolha recai no Real Companhia Velha Porto Tawny 10 Anos, que sobressai pela macieza e elegância. Com reflexos aloirados de tonalidade topázio, ressaltam ao nariz ...