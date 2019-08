Bacalhau à moda de Bulhão Pato

A receita das amêijoas à Bulhão Pato é uma das melhores criações da gastronomia portuguesa. E por três razões: pelo sabor, pela simplicidade técnica e pela criatividade que a mesma dá origem com outros produtos que não a amêijoa.De facto, com azeite, alhos e coentros pode cozinhar-se quase tudo, pelo que não podemos ficar surpreendidos quando um chefe taberneiro nos propõe a feitura de um bacalhau à Bulhão Pato. Realmente, e sem desrespeito pelo poeta que preferiu as amêijoas, o bacalhau que é muito nosso dá-se bem com azeite, alho e coentros.Claro que como Leopoldo Calhau (da lisboeta Taberna do Calhau) gosta de criar e recriar receitas, esta terá pequenos truques que fazem toda a diferença, como, por exemplo, confitar o bacalhau em azeite.Isso fará com que o peixe fique mais suculento, em virtude da concentração da sua gordura. E este detalhe combinado com os vinhos da Herdade Grande deu um Prato da Casa saboroso e bonito.