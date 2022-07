Boa altura para peixe e marisco em Odemira

município de Odemira conclui no próximo domingo, dia 10, uma Semana Gastronómica do Peixe e Marisco, iniciativa que conta com a adesão de 17 restaurantes das localidades de Almograve, Longueira, Odemira, Vila Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar.peixe pampo e cataplanasAs propostas vão desde o marisco e peixe da costa a fricassé de raia, bifes de peixe pampo, sopa alentejana de peixe ou cataplana de marisco ou de peixe.Os pratos estão disponíveis nos restaurantes Pátio Alentejano, 100 Espinhas, HS Milfontes – Restaurante Panorâmico, Porto das Barcas, Tasca do Celso, A Fateixa e Alento (Vila Nova de Milfontes), Oásis (na praia das Furnas Mar), João da Longueira (Longueira), Sabores e Mar (Almograve), O Tarro e O Escondidinho do Poço (Odemira), Sacas, Marisqueira - Cervejaria o ‘I’, Costa Alentejana e Sol Dourado (Zambujeira do Mar).O Festival do Caracol Saloio decorre até dia 17 deste mês no Parque Verde do LoureShopping, no Infantado. Com entrada gratuita, a iniciativa é complementada com uma oferta de street food e artesanato, podendo os visitantes desfrutar de espetáculos musicais.O evento conta com a participação de nove tasquinhas, em representação dos restaurantes do concelho de Loures.Quanto a propostas, Chili de Caracoleta, Pizza de Caracoleta, Feijoada de Caracoleta, Rissóis de Caracol ou Pataniscas de Caracoleta são algumas das especialidades a degustar. Não faltam doces confecionados com caracol e, claro, os tradicionais pires de caracóis cozidos.