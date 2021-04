A Casa do Alentejo, um dos espaços mais icónicos de Lisboa, voltou a abrir portas e tem surpresas. Aos sábados, entre as 10h00 e as 13h00, a empresa de passeios Storic traz de volta a visita guiada pela instituição, localizada junto aos Restauradores, com direito a brunch típico da região.



A refeição inclui tábuas de queijos e enchidos, ovos com espargos e cogumelos, pão alentejano e uma bebida. A visita implica ...