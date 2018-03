Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia de pizzarias Luzzo abre espaço em Odivelas

É a quinta pizzaria da marca.

Por Paulo Fonte | 09:00

Reconhecidas pela massa fina, as pizzas da cadeia de restaurantes Luzzo chegam agora a Odivelas, com a abertura do quinto espaço da marca, após Lisboa (Santa Marta e Expo), Porto (Avenida da Boavista) e Guimarães (Largo do Toural). Está localizado na zona das Colinas do Cruzeiro e, a julgar pelo que acontece desde 2014, ano de lançamento da pizzaria pela mão de Sílvia e João Cerejeira, promete ser um local concorrido.



As pizzas, que podem ser pedidas num tablet ou diretamente ao empregado, são aquelas a que os clientes da cadeia já estão habituados. Destaca-se a da casa, com cogumelos salteados, bacon e ananás (11,55 €); a Django, com cebola caramelizada e presunto fatiado (9,95 €); ou a rústica, com alheira salteada, espargos e ovo escalfado (11,30 €).



Na ementa não faltam ainda saladas e sopas, quanto a sobremesas o cheesecake ou o brownie de gelado despertam a atenção dos clientes. Para acompanhar há caipirinhas e mojitos, cocktails para todos os gostos, vinhos e sumos.