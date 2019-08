Cebola fica bem com queijo

Nós que gostamos de queijos secos e fortes não temos muito o hábito – como os franceses – de os acompanhar com compotas ou chutneys. E é pena porque as notas doces e por vezes doces/picantes fazem uma ligação interessante com a intensidade do queijo.Ora, dentro desta família muito vasta que podemos designar de compotas, aquelas que são feitas à base de cebola e especiarias são muito desafiantes.Peguemos neste molho de cebola caramelizada que aqui vai na foto. Em tese, ingleses e americanos usam-no para cobrir um hamburger, mas nada deve impedir que os sabores da cebola acrescentem alguma complexidade a um prato de queijo. Custa 5,95 €.