Cerveja artesanal A Sovina tem uma nova imagem

Marca pioneira de cerveja artesanal em Portugal, a Sovina apresenta uma nova imagem. Os rótulos têm como elementos distintivos o logotipo e um círculo que identifica cada cerveja com uma cor diferente.As cervejas são elaboradas apenas com ingredientes naturais e são inspiradas pelas receitas tradicionais. A nova imagem, explica a marca, vem reforçar o caráter genuíno e artesanal, com uma comunicação mais simples e direta.Outros elementos a destacar nos rótulos são as ilustrações e o material com que são feitos. A imagem permite descodificar cada estilo da cerveja. O material dos rótulos, chamado Tyvek, tem um caráter fibroso que permite uma expressão única.Sovina Amber, Lager, IPA, Stout e Trigo, todas de 33 cl, têm um preço recomendado de 3 euros.