Cervejeira alentejana distinguida no World Beer Awards

A Barona Brewing Company viu três das suas cervejas serem premiadas no concurso World Beer Awards, em Londres.O fabricante de cerveja artesanal do Alentejo viu distinguida a Barona IPA na categoria IPA Speciality, a Barona APA na categoria American Style Pale Ale e a Barona Porter na categoria Strong Porter.O concurso seleciona cervejas de todo o Mundo, segundo diferentes categorias e estilos. Este ano foram analisadas mais de 3500 referências.A Barona é uma empresa familiar, do concelho do Marvão, que iniciou a atividade em 2015. Foi fundada por três sócios que lhe deram as iniciais dos seus apelidos, Barrigas, Roque e Nabo.A cervejeira conta já com nove referências - Blonde ALE, Porter, IPA, APA e as temáticas Vila Morena, Castanha, Boleima, Entruda e Gravitational Collapse.Desde o início da atividade, os seus produtos receberam 16 prémios internacionais.A cervejeira Dois Corvos lançou a sua primeira pilsner. A Dois Corvos Prata Pilsner apresenta-se como uma cerveja leve e de amargor moderado. Com este lançamento, o portefólio de cervejas permanentes da marca atinge as sete referências, mantendo em paralelo a produção ocasional de receitas específicas.A Pilsner adota o nome Prata em homenagem ao local onde é produzida, em Braço de Prata, Lisboa. Cerveja está disponível em garrafas de 33 cl em bares da especialidade e grandes superfícies. À pressão pode ser encontrada no Tap Room Dois Corvos. Custa 2,20 €.