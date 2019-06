Chá verde de fazer inveja

Está por estes dias a chegar ao mercado o primeiro chá verde produzido no continente, em Vila do Conde, a partir da arte e da vontade de Nina Gruntkowiski, que é a alma da Chá Camélia.Há cerca de quatro anos plantou um jardim de camellia sinensis, que agora vai começar a dar as primeiras colheitas de chá verde. E, por aquilo que já provámos, vai ser um chá com nível de fazer inveja a um japonês.Bom, no entretanto, podemos apreciar chás que Nina manda vir do Japão e da China, sempre a partir de produtores selecionados e com preocupações biológicas. É o caso deste Shincha Zairai, um caso especial na cultura do chá no Japão, visto que resulta de folhas finíssimas das primeiras colheitas, regra geral em abril.Além da riqueza aromática e da profusão de sabores, este é um chá que começa a encantar quando se olha para as folhas, bem enroladas, com uns poucos caules, e que mal abrimos a embalagem libertam aromas de algas e ostras. Numa segunda infusão fica, a nosso ver, ainda melhor. Custa por volta de 15 euros.