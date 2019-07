Chef Bertílio Gomes recheou flores de curgete com beringela

Os italianos e os gregos apreciam curgetes, quer o vegetal propriamente dito, quer a flor. Por razões que desconhecemos, mas que noutros tempos tinham mesmo a ver com a escassez de alimentos, os italianos e os gregos desataram a rechear as flores com tudo e mais alguma coisa, com passagem por um polme e posterior fritura.O mais comum nos restaurantes italianos e gregos são as flores recheadas com queijos de pasta mole ou mesmo frescos, mas é tudo uma questão de imaginação.Nós por cá já provámos umas flores recheadas com um escabeche de perdiz (no Tomba Lombos, em Portalegre) que nos ficaram na memória.Ora, no Prato da Casa da passada sexta-feira vimos como o chef Bertílio Gomes, na sua recém-estreada Taberna Albricoque, recheia as flores com beringela assada e muito bem temperada.Chamamos ainda a atenção para a quinta de onde são provenientes os ingredientes usados no prato: o Projeto Romã (Palmela), um poiso que todos os vegetarianos devem conhecer.