Chef Rui Paula dá receita de sopa coreana aos leitores do CM

Lagostim/sopa coreana





330 gr de lagostim descascado e limpo; 60 gr vazia de wagyu, azeite (q.b.), cogumelos enoki, alga nori, cebolete; 830 gr de lagostim, 50 gr de alho francês, 33 gr de cebola, ½ dente de alho, 1/6 chili, 8 gr manteiga, 8 ml de brandy, 830 gr de gelo;Separe as cabeças e pinças dos lagostins e limpe as cabeças. Num tacho, puxe com manteiga os legumes, adicione as cabeças e as patas. Flamejar com o brandy. Cobrir com cubos de gelo, deixar em lume brando sem ferver durante seis horas. Congelar e depois deixar descongelar novamente para clarificar.Temperar e levar os lagostins ao forno durante um minuto a 180º graus. Cobrir com o wagyu laminado e cortar em três, pincelando com azeite.Sirva o lagostim com cabeça de cogumelo enoki crú, pé de cogumelo enoki frito, alga nori ,cebolete laminado, molho kimchi, har gow recheado e pasta de couve-de-bruxelas grelhada josper.