Chegou a época das castanhas: "Quem quer quentes e boas?"

PARA FAZER EM CASA

Com o outono, e mesmo que o tempo ainda peça uma t-shirt, chegam as castanhas e os vendedores ambulantes. Depois, é altura do São Martinho e dos magustos, com água-pé e vinho novo. As castanhas estão aí e marcam o calendário.Este alimento da época, um fruto amiláceo de absorção lenta, é motivo para atividades à sua volta. Comecemos por Vinhais, com a 14.ª edição da Rural Castanea - Festa da Castanha, a decorrer de sexta-feira a domingo.O certame, no Parque Municipal de Exposições, reúne as principais empresas ligadas a este setor, produtos relacionados com vinhos, licores, queijos, azeites e gastronomia local.A Festa da Castanha de Sernancelhe cumpre este ano 27 edições. Entre esta sexta-feira e domingo, a iniciativa impulsiona o artesanato, a cultura e as pessoas.Também Folgosinho, em Gouveia, organiza de 1 a 3 de novembro mais uma edição da Festa da Castanha. Conta com um programa especial. Iran Costa canta no dia 2, sábado.Já a vila de Marvão recebe nos dias 9 e 10 de novembro a 36.ª Feira da Castanha – Festa do Castanheiro, que se apresenta como uma "grande mostra" de produtos locais e regionais.A entrada no recinto custa um euro e a receita reverte a favor dos bombeiros locais."Quem quer quentes e boas?", um pregão por todos conhecido, também pode ser ouvido em casa. Aqui fica um conjunto de indicações úteis para quem prefere meter mãos à obra.Cobre-se o tabuleiro com sal grosso, espalhando sobre este as castanhas sem as sobrepor.Polvilham-se com sal. Vão a assar no forno a 200º entre 35 a 45 minutos.Deixe tostar a gosto.Faça um corte horizontal em cada uma das castanhas. Cubra o fundo do tacho ou da frigideira com sal grosso e disponha as castanhas. Salpique-as com água.Leve ao lume médio durante 20 a 25 minutos. Retire do lume, embrulhe num pano e deixe repousar alguns minutos.Dê um golpe em cada uma das castanhas e ponha-as numa tigela. Salpique com sal. Encha uma segunda tigela com água. O vapor da água vai impedir que as castanhas sequem demasiado.Coloque as duas tigelas no micro-ondas na potência máxima durante 5 minutos. Retire a tigela das castanhas e veja se estão assadas. Caso precisem de mais calor, coloque-as no micro-ondas por mais 1 a 2 minutos.Retire as castanhas, embrulhe-as em papel e deixe repousar para que sequem, durante 5 minutos.