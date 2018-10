Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cheira a Touriga

Vinho revela caráter clássico da colheita de 2016.

Por Edgardo Pacheco | 19:58

Um Porto Vintage é, por natureza, um vinho para se beber a partir do seu 12.º ano de vida, coisa que acontece pelo facto do vinho precisar desse tempo todo para começar a cheirar a Vintage.



Depois, esta categoria de Porto tanto pode viver 20, 30, 50, 70 ou mais anos. Como é que a gente sabe ao certo o seu prazo de vida? Pois, não sabemos. Quer dizer, existem dados que ajudam a perceber a coisa (o histórico da empresa e a prova do vinho em novo), mas, tratando-se de um produto que vai evoluindo com o tempo, a evolução tanto pode ser curta, prolongada ou muito prolongada. É a vida.



Acontece que por causa de modas que vieram dos EUA, os Porto Vintage começaram a ser bebidos muito novos, por revelarem aromas frutados e florais intensos, com uma boca que faz um equilíbrio perfeito entre doçura e estrutura. Quem gosta de Vintage com idade dificilmente muda, mas verdade se diga que é desafiante provar Vintage novos, sempre com aquele objetivo de imaginar e perceber como irá evoluir o vinho.



Este Porto Vintage 2016, da Poças, é um caso sério em matéria de fruta e de poder de boca, a comprovar que a declaração generalizada de Vintage para a colheita de 2016 faz todo o sentido. Uma pessoa leva o copo deste Poças muito carregado de cor ao nariz e fica logo encantado pelos aromas da Touriga Nacional (violetas), à mistura com um misto de cânfora, especiarias e aqueles bombons de chocolate com licor.



Na boca, sedoso, envolvente, com taninos vivos e boa integração com a aguardente. Apetece estar sempre a bebericar o raio do vinho. Lá está, é plausível que daqui por 20 anos este Vintage esteja no seu auge, mas, agora, já encanta e bem.



Beber um Porto num copo manhoso é um desperdício

Por incrível que pareça, dezasseis anos depois de Siza Vieira ter redesenhado o copo oficial de vinho do Porto, ainda há muita gente e muitos restaurantes a servir vinho do Porto em copos ridículos, cuja função é destruir a riqueza natural dos vinhos.



E a pergunta é: que sentido faz abrir uma garrafa que não custa naturalmente pouco dinheiro para, depois, deitar tudo a perder com copos grossos e aberturas largas? Ainda por cima falamos de investimentos baixos.