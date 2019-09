Chocolates Casa Grande aposta nos Estados Unidos

Os Chocolates Casa Grande aumentam a sua presença nos EUA após assinarem um acordo de distribuição com a Amazon através dos supermercados Whole Foods.O acordo, que entra em vigor em setembro, permite à marca estar presente nos estados de Nova Iorque e de Boston.Adquirida em 2016 pela Amazon, a Whole Foods aposta na agricultura sustentável e na alimentação saudável.O objetivo da cadeia é vender produtos frescos, orgânicos e que não incluam ingredientes artificiais.A Whole Foods Market tem mais de 400 lojas espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.