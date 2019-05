Combinação improvável entre hambúrguer e gelado é nova proposta da Amorino

A combinação improvável entre hambúrgueres e gelados é possível com uma nova proposta da Amorino.O Gelato Burguer, uma criação que a marca define como "ainda mais doce e sofisticada", pretende satisfazer os amantes do melhor de dois mundos. O pão de cacau com grãos de aveia funde-se com a doçura dos gelados, criando uma ligação que surpreende.O Gelato Burger é recheado com dois sabores de sorvete e um topping à escolha. A acompanhar, apresenta ainda uma prática embalagem.Encontra-se disponível nas lojas de Lisboa, Porto e Vilamoura. Os preços, a começarem nos 5,50 euros, variam entre os três espaços.A Amorino nasceu em Itália, em 2002. A marca foi idealizada por dois amigos de infância, Cristiano e Paolo, que tinham como gosto em comum os gelados.A paixão dos criadores revela-se através de valores que passam pela qualidade e criação de sabores. Todas as lojas da marca, cerca de 150 espalhadas pelo Mundo, mantêm o conceito de take away.