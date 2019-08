Concurso elege tomate Coração de Boi do Douro

Os melhores tomates Coração de Boi das hortas do Douro voltam a um concurso que este ano tem como convidada de honra Maria de Lourdes Modesto. Na sua IV edição, a iniciativa tem lugar dia 23 de agosto, sexta-feira, na Quinta de Ventozelo, em Ervedosa do Douro.A par da prova mantém-se o espírito do concurso. Com o apuramento do vencedor terminado realiza-se um jantar volante, que é um ponto de encontro entre produtores de vinho do Douro e visitantes.A região proporciona características especiais a esta variedade de tomate. Muita luz e elevadas amplitudes térmicas típicas da região reforçam a "textura, sabor e suculência deste fruto". E são estas virtudes que os organizadores da iniciativa pretendem manter, através da motivação dos produtores de vinhos no sentido de manterem vivas as hortas de quinta e a produção do tomate. Esta é, também, uma forma de promover o território e a diversidade de produto.A participação no concurso é gratuita, a inscrição no jantar custa 25 €. Os participantes são convidados a trazer uma garrafa de vinho para partilhar. As inscrições para o jantar são limitadas e requerem reserva através de greengrape@greengrape.pt Até final de agosto, os restaurantes da região aderem à Festa do Tomate Coração de Boi, incluindo nas ementas pratos inspirados no tomate. É possível saborear em saladas ou em confeções especiais.