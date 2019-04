Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conjugação de paladares em destaque no restaurante Soi

Espaço em Lisboa apresenta uma nova carta, mais aromática.

Por Paulo Fonte | 12:33

Os caris, as saladas e os pratos mais aromáticos estão em destaque na nova carta do Soi, restaurante de street-food asiática em Lisboa.



O chef Maurício Vale, responsável pela nova ementa, realça o Guoi Cuan de Salmão – massa de arroz com salmão curado, salada ibérica, manga e duo de maioneses, a 7,50 euros –, e os Tacos Bhuna Ghost – tacos de milho com caril de borrego, iogurte e hortelã, 8,50 euros – para início de refeição.



Continua com o Jungle Curry – caril jungle, cogumelos shiitake, milho baby, framboesa desidratada e leite de coco, a 12 euros – e, como sobremesa, o chef elogia o Soi Loco – crumble, fruta exótica, gelado de meloa e coco e ganhache de toblerone, 5,50 euros. "Procurámos confecionar todos os pratos de raiz. Tudo é feito aqui, de maneira a conseguirmos um produto mais autêntico e saboroso", refere Maurício Vale.



Localizado na rua da Moeda 1 C, ao Cais do Sodré, o Soi oferece uma experiência de cozinha chinesa, japonesa, vietnamita, coreana, indiana e tailandesa.