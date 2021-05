O VIRA Frangos - conceito 100% português de frango grelhado, desossado, e sem gordura adicionada - disponibiliza um novo espaço em Lisboa, o segundo, no piso 0 do Atrium Saldanha.Com um horário contínuo, convida a petiscar os churros de batata, entalados, minipães com chouriço ou o novo Bem-Bom de Frango – uma bolinha de frango com crocante de cebola disponível à unidade (0,50 €) ou em trio (1 €).