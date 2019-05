Dez estreias na ementa do restaurante Cozinha da Clara

Uma homenagem à primavera e ao verão, com uma seleção de novidades, é a proposta do restaurante Cozinha da Clara, um espaço integrado na Quinta de La Rosa, perto da vila do Pinhão, no Douro.A aposta do chef Pedro Cardoso passa pelos produtos da época e receitas da região. São 16 as novidades: três entradas, sete pratos principais e seis sobremesas. Os vegetarianos contam com uma entrada e um prato principal.Estreia para as lulas, salada de feijão frade e pimentos com agrião (8,90 euros) ou o pombo Royal glaceado em seu jus, cremoso de cenoura e crocante de milhos (12,50 euros). Quanto aos pratos principais, destaque para o robalo corado com quinoa, ervilhas e molho de marisco (23,90 euros) ou a vitela com cevadinha cremosa de cogumelos & escalope de foie gras (24,70 euros). Nas sobremesas sobressai o refrescante parfait de frutos vermelhos & seu molho (6,90 euros).As crianças contam com o menu infantil, que pode ser composto por dois (15 euros) ou três pratos (18 euros).