As unidades hoteleiras apostam em sugestões especiais que celebram o Dia dos Namorados, com surpresas e jantares românticos, para que a data fique registada na memória. O Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra, apresenta um programa válido em fevereiro e março que contempla a estadia de uma noite a dois em quarto duplo, pequeno-almoço, mimo de São Valentim no quarto, jantar de degustação e acesso ao Bamboo Garden Spa.