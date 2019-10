E os melhores queijos nacionais são...

Há queijos para todos os gostos e paladares: com mais ou menos sal, amanteigados ou mais duros, branco ou amarelo, bem ou mal curado, de vaca ou de ovelha, o importante é que seja saboroso.Os melhores queijos de 2019 vão ser anunciados no evento ‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’, que se realiza segunda-feira, dia 28, na Feira Internacional de Lisboa.Os queijos vencedores passaram por várias etapas e no crivo de 25 jurados que durante dois dias selecionaram os melhores, tendo em conta uma série de fatores.Apresentaram-se a concurso 210 queijos do continente e ilhas, distribuídos pelas seguintes categorias: queijo fresco, requeijão, flamengo, vaca, Ilha, ovelha, cabra, mistura, para barrar e novos sabores."Coloco-me sempre na pele de consumidor para eleger os melhores", garante Carla Barbosa, jurada do concurso.