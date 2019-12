Espumante português ganha medalha de ouro

O espumante Cartuxa Reserva 2012 acaba de ser distinguido com medalha de ouro no concurso Effervescents du Monde 2019. Este ano, o certame atribuiu 23 medalhas de ouro e 165 medalhas de prata a espumantes de vários países do Mundo. Participaram na iniciativa 564 espumantes de 22 países. O júri foi composto por 100 especialistas que se reuniram para as provas em Dijon, França.Nesta edição foram atribuídas três medalhas a espumantes portugueses. Duas de ouro: ao Espumante Cartuxa Reserva 2012 e ao espumante da Bairrada, Original Reserva Bruto Branco Baga 2017, da empresa Positive Wine. O espumante Marquês de Marialva Bical & Arinto Reserva Brut 2015, da Adega de Cantanhede, recebeu uma medalha de prata.Produzido pela Fundação Eugénio de Almeida, o Espumante Cartuxa Reserva 2012 é um vinho base feito a partir de uvas da casta Arinto selecionadas e colhidas no estado de maturação ideal para produção de um vinho base espumante.Fermentou a temperatura controlada efetuada em barricas de carvalho francês. Com cor dourada/palha, apresenta bolha muito fina e persistente. É fresco e persistente na boca.Desde o início, a ambição do Effervescents du Monde é a de promover e premiar os vinhos espumantes de todo o Mundo. Esta competição, que se realiza todos os anos em França, dedica-se em exclusivo a avaliar a qualidade do vinho espumante a nível mundial.