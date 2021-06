A XV edição do Festival Gastronómico do Cabrito decorre na Lousã até domingo em doze restaurantes aderentes. Os participantes terão diversas variações ao seu dispor, que incluem o cabrito assado, no alguidar, grelhado, ensopado, à moda da serra ou à moda do chef.Para acompanhar não vai faltar o Vinho de Foz de Arouce ou o Licor Beirão e, para sobremesa, tigelada, pudim, doces de autor, bolos, mousses ...