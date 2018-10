Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Figos bio com notas de funcho

A Quinta da Fornalha é um projeto de enoturismo do Algarve (Castro Marim).

Por Edgardo Pacheco | 23:48

Em matéria de figos secos, não existe muita inovação em Portugal. Figo seco é figo seco e pronto. O Algarve tem muito orgulho, e com razão, no seu queijo de figo (com amêndoa e erva doce) e duas ou três empresas enfrascam uns figos de calda, mas mais do que isso é difícil de encontrar.



Posto isto, foi com algum regozijo que vimos na prateleira de uma mercearia fina em Lisboa (vulgo loja gourmet) uns pacotes de figos biológicos secos com diferentes tipos de tempero, alguns tão invulgares como piripiri.



Ora, estamos na presença de um produto que resulta daquelas novas incitativas enoturísticas do Algarve - A Quinta Fornalha - em que podemos dormir com os anjos e, depois, comprar produtos que a natureza dá sem ajuda de fertilizantes, pesticidas, herbicidas e afins.



No caso temos figos secos que, sem serem demasiado duros, sofrem o tempero do funcho, que é outra coisa muito algarvia.



Um pacote de 100 gr no local de trabalho é uma boa ideia. Custa 4,5 €.