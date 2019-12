Gelado de rum e passas é ideal para celebrar o novo ano

Para terminar 2019 em grande, a gelataria italiana Grom apresenta como sugestão o gelato de Rum e Passas, um sabor que combina o aroma suave do rum com a cremosidade das passas.Guido Martinetti e Federico Grom, os fundadores da marca, foram buscar a inspiração a partir da bebida das Caraíbas e das tradicionais passas, que, por tradição, marcam o início do novo ano.Disponível apenas até ao final do ano, este é um gelado que liga bem com o tempo frio de inverno.Para aqueles que preferem experimentar os sabores da época, até ao fim do mês ainda é possível provar o gelato de Cassata Siciliana, inspirado num dos doces mais conhecidos da ilha italiana.Nasce da combinação de três ingredientes-chave: o queijo ricota, as amêndoas e as frutas cristalizadas.